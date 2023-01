Pd, Ricci: dibattito su regole assurdo, rinvio brutto segnale

Roma, 11 gen. (askanews) – Il rinvio della direzione del Pd “è sbagliato, un brutto segnale”. Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, commentando, a margine della commemorazione per David Sassoli al Nazareno, il rinvio alle 19 della direzione del partito sulle regole per le primarie.

Lo stallo sul voto online è “tutto ciò che non serve e non dobbiamo fare per avvicinare gli elettori, gli elettori vogliono che parliamo di problemi, del caro benzina, delle promesse mancate di Meloni, della difficoltà di arrivare a fine mese, di come contrastare l’inflazione cosa che il governo non sta facendo, non un dibattito assurdo sulle regole che ha cominciato a stancare anche i militanti più stretti del partito”, ha sottolineato Ricci che sostiene Stefano Bonaccini come candidato alla segreteria del partito.

La possibilità di far votare online oltre che nei gazebo divide il partito, con la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein e i suoi sostenitori favorevoli.