Adnkronos) – "Gli elettori vogliono una linea politica più a sinistra. Hanno visto nella Schlein una novità maggiore. Ora serve grande unità. Ognuno di noi la deve garantire. Complimento e in bocca al lupo a Elly Schlein. Grazie a Stefano Bonaccini per il suo impegno e per il senso di responsabilità". Lo ha detto il coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro Matteo Ricci.