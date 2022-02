Pd: ripresa e giovani al centro delle Agorà, Letta interviene su opportunità per le donne

Roma, 28 feb (Adnkronos) – Appuntamenti in tutta Italia sui temi economici e le politiche per lo studio nella maggior parte delle Agorà in programma fino a venerdì. Lo rende noto il Pd. Oggi alle 17 all’Hotel Granduca di Grosseto e online “Superbonus 110 occasione per la crescita”, con la partecipazione della Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Martina Nardi, il deputato e componente della Commissione Finanze Luca Sani e il Segretario del PD della Provincia di Grosseto, Giacomo Termine.

Alla stessa ora a Palermo nell'Oratorio Sant'Elena e Costantino (Piazza della Vittoria, 23), si terrà l'agorà ibrida "La democrazia malata". Tra i partecipanti Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà democratiche, Giuseppina Paterniti, ex direttrice del Tg3 e Direttrice dell'offerta informativa Rai, Anthony Barbagallo, segretario del Pd Sicilia.

Alle 18 a Roma in via dei Cerchi, 75,“Il futuro è STEM. Opportunità, lavoro e carriere delle donne nelle discipline tecnico-scientifiche”, con il saluto del segretario del PD Enrico Letta, e gli interventi tra gli altri della consigliera regionale Michela Di Biase, il segretario del PD Roma e deputato Andrea Casu, l’astrofisica Sandra Savaglio, ritratta in copertina su Time, come simbolo degli scienziati europei che si trasferivano negli Stati Uniti e rientrata in Italia nel 2014, l’astrofisica e scrittrice Licia Troisi, l’ex segretaria CISL e componente dell’Osservatorio degli indipendenti delle Agorà Annamaria Furlan.

(Adnkronos) – Alla stessa ora da Bari agorà ibrida, presso il Circolo PD David Sassoli (via Zara 13) e online con il deputato PD Alberto Losacco su “Dibattito Pubblico, grandi opere e Pnrr”, e agorà online “La salute si fa prossima. Un nuovo servizio socio-sanitario regionale per le persone e le comunità della Lombardia” con Elena Carnevali, Presidente della Commissione Affari sociali della Camera, Sandra Zampa, responsabile Salute della segreteria Pd, Gianni Girelli, responsabile Forum Salute PD Lombardia, il saluto dei segretari del Pd di Milano e Lombardia, Silvia Roggiani e Vinicio Peluffo.

Domani martedì 1° marzo, alle 20:45 agorà online “Che genere di scuola?” promossa dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Firenze sulle pari opportunità. Il 2 marzo alle 16:30 su iniziativa di Demos-democrazia solidale agorà online “Rifugiati e richiedenti asilo in Sardegna: una solidarietà negata” e alle 20:30 a Corte Franca “Sovracomunalità come nuovo metodo di governo e sviluppo del territorio” con proposte per lo viluppo di turismo e cultura in Franciacorta.

Venerdì 4 marzo a Pisa alle Officine Garibaldi (Via Gioberti 39), “Studenti oggi, ricercatori domani: il futuro passa anche dalle università”, mentre a Bergamo dalle 18 “ADOrABLE – Agorà degli adolescenti e dei giovani”, con la partecipazione della deputata Elena Carnevali e del consigliere regionale Jacopo Scandella con 4 tavoli tematici, coordinati e partecipati dai Giovani Democratici e da realtà associative e studentesche. Appuntamento al Centro aggregativo giovanile “Spazio Polaresco” (via del Polaresco 15) e online. Sul portale www.agorademocratiche.it tutti gli approfondimenti e i link per seguire le singole agorà.