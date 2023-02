Pd: Roggiani, 'grazie a 20mila volontari per primarie'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Le primarie per il partito democratico sono una grande festa di democrazia e partecipazione. Dobbiamo ringraziare chi rende possibile questa giornata: in particolare i dipendenti del partito democratico, ogni giorno impegnati nell’organizzazione di questo app...

(Adnkronos) – “Le primarie per il partito democratico sono una grande festa di democrazia e partecipazione. Dobbiamo ringraziare chi rende possibile questa giornata: in particolare i dipendenti del partito democratico, ogni giorno impegnati nell’organizzazione di questo appuntamento, e gli oltre 20 mila volontari che domenica saranno nei 5500 seggi dalle otto fino alle 20 per rendere possibile agli elettori di esprimere il proprio voto, non solo sulla leadership ma anche su quali saranno le priorità e il programma del Pd”.

Così la deputata Pd Silvia Roggiani, Presidente della Commissione nazionale per il Congresso, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.