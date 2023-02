Pd: Roggiani, 'la nostra comunità ha voglia di essere protagonista'

Roma, 20 feb (Adnkronos) - “Il confronto tra i nostri iscritti nei congressi di circolo segnala che la nostra comunità ha voglia di essere protagonista per costruire, tutti insieme, una nuova prospettiva di rilancio del Partito Democratico". Lo dice la deputata Pd Silvia Roggiani, ...

Roma, 20 feb (Adnkronos) – “Il confronto tra i nostri iscritti nei congressi di circolo segnala che la nostra comunità ha voglia di essere protagonista per costruire, tutti insieme, una nuova prospettiva di rilancio del Partito Democratico".

Lo dice la deputata Pd Silvia Roggiani, presidente della Commissione nazionale per il Congresso.

"I numeri che provengono dalle federazioni provinciali confermano la voglia di partecipazione che c’è tra gli iscritti. Il fatto che 151 mila persone si siano confrontate in questi giorni sui programmi dei quattro candidati rappresenta un valore inestimabile che il Pd ha il dovere di custodire. Il nostro impegno ora è rivolto alle primarie del 26 febbraio e a fare in modo che in quella giornata ci sia la più alta partecipazione possibile”, aggiunge Roggiani.