Pd: Rojc, 'congresso in tempi congrui'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Il Partito democratico deve rinascere e prepararsi per una lunga e difficile opposizione, ma deve farlo in tempi congrui con le emergenze del Paese e con una destra al governo che non aspetterà i nostri tempi per fare i suoi interessi".

Così la senatrice Tatjana Rojc, in merito al congresso nazionale del Partito democratico.

"E’ certo che si debba discutere, aprirsi alla partecipazione e costruire un nuovo Pd sulle idee e non sulle persone, solo attenzione a non farci sorpassare dagli eventi. Il nostro congresso deve metterci nelle condizioni di essere un’alternativa più forte e credibile, e ci sono anche importanti elezioni regionali per le quali servirà l’impegno di tutto il partito.

Facciamo uno sforzo per stare al passo”.