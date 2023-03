Pd: Rossomando, 'nuova pagina per avanzamento diritti sociali e civili...

Pd: Rossomando, 'nuova pagina per avanzamento diritti sociali e civili...

Pd: Rossomando, 'nuova pagina per avanzamento diritti sociali e civili...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Inizia una nuova pagina della storia del Partito Democratico, con Elly Schlein segretaria. Una comunità che si batte per far avanzare insieme diritti sociali e civili. Ora si riparte". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato ed esponente Pd, An...