Pd: Ruotolo, 'domani in piazza per pace e Italia unita'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Domani sarò in piazza del Popolo alla Manifestazione del Pd perché la mia generazione è cresciuta chiedendo pace e oggi, come 50 anni fa per il Vietnam, dobbiamo chiedere ancora una volta pace, il cessate il fuoco umanitario a Gaza. E poi perché penso che la legge sull’autonomia differenziata divida il Paese in due. Non è giusto che chi nasce al Sud non abbia gli stessi diritti di chi nasce nel Nord del Paese”. Così Sandro Ruotolo, della segreteria Pd.