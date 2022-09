Pd: Santori, 'per fortuna c'è ancora gente sul'uscio, apriamogli la porta'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Caro Pd, sei acciaccato, solo, senza energie", nonostante "due anni di Piazza Grande e nove mesi di Agorà alla fine ha vinto di nuovo l’apparato, ha prevalso l’equilibrismo" ma "per tua fortuna c’è ancora gente sull’uscio di casa".

Lo scrive Mattia Santori delle Sardine su Fb. E di fronte a quella 'gente sull'uscio', scrive, "hai due soluzioni. Li tieni alla larga, e ti ributti a cercare l’ennesimo segretario 'telefonato', destinato a imbrigliarsi tra gruppi parlamentari che remano contro e territori che si mantengono fedeli ai signori delle tessere. Oppure, ti armi di pazienza e coraggio e sfidi la tua comfort zone".

"Non solo gli apri la porta ma, dopo avergli spiegato le regole di sana convivenza, gli consegni le chiavi di casa, ti fai aiutare a riarredarla, gli chiedi di invitare gli amici (…) l’inizio sarà burrascoso, ci sarà tanta gente, si parleranno lingue diverse.

Dovremo armarci di pazienza, tu e noi, i militanti storici e gli ultimi arrivati. Ma poi ti accorgerai che la tua, la nostra casa sta diventando via via più bella, più accogliente. I turni a lavare i piatti saranno meno pesanti, sul palco ascolteremo voci e riflessioni nuove. Non si allargheranno solo i campi e le liste, ma anche i cervelli e i sorrisi".

"Nessuno sarà rottamato, ma tutti saremo rigenerati.

Torneremo a fare festa, insieme. Lo abbiamo già fatto e possiamo rifarlo. Ci sarà chi balla e chi brontola. E state pur certi che noi saremo tra i primi. #costituente".