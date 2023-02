Pd: Santori (Sardine), 'Schlein più forte in tv, con lei arriva generazione tenuta fuori'**

Roma, 21 feb.

(Adnkronos) – "Che televisivamente parlando Elly fosse più forte di Bonaccini lo sapevamo già, ma quello che è successo ieri sera è che finalmente la nostra generazione se l'è giocata alla pari con una generazione di 20 anni più grande che in questi decenni non ci ha mai dato spazio". Così Mattia Santori delle Sardine su Fb.

"La retorica è sempre quella – 'Elly non ha governato abbastanza, non è pronta, ha dietro i pezzi grossi e blabla' – dimenticandosi che a neanche 40 anni è stata eurodeputata e vicepresidente di regione, che parla 4 lingue e che, appunto, se la metti di fronte a uno schermo in prima serata a giocarsi la leadership del partito, non solo convince, ma vince.

Grazie Elly e daje tutti che #mancapoco".