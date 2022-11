Pd: Santori, 'Schlein un toccasana, finali scontati non fanno bene a nessuno'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "In politica i finali scontati non fanno bene a nessuno. Per questo l’adesione di Elly Schlein alla costituente del Partito Democratico è un toccasana per l’intero processo di rigenerazione e una garanzia per tutti quelli che aspettavano sull’uscio".

Così Mattia Santori delle Sardine su Fb.

"Non fidatevi di chi tenterà di sminuire tutto a un 'questo contro l’altro', erano gli stessi che fino a ieri avrebbero scommesso sul ticket Bonaccini-Schlein. La domanda su 'chi vuol essere segretario?' ce la faremo a gennaio. Adesso chiediamoci di che comunità politica vorremmo fare parte. Sarà battaglia di idee prima che di nomi. E io penso che questa battaglia farà bene anche a chi si augurava un finale scontato".