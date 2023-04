Pd: Sarracino, 'fase nuova nel partito, priorità siano salari'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Non vorrei ci fosse una rimozione rispetto ai quattro mesi che hanno anticipato il congresso. Quattro mesi fa eravamo dinanzi ad un forte rischio dell'esistenza stessa del Pd. Oggi invece siamo in una nuova fase non scontata, con una collocazione chiara politic...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Non vorrei ci fosse una rimozione rispetto ai quattro mesi che hanno anticipato il congresso. Quattro mesi fa eravamo dinanzi ad un forte rischio dell'esistenza stessa del Pd. Oggi invece siamo in una nuova fase non scontata, con una collocazione chiara politicamente ed una nuova fase di partecipazione. Il nostro popolo alle primarie ha espresso una forte esigenza, ovvero caratterizzarci con un profilo identitario chiaro, a fronte di un governo di destra nettamente identitario". Così i deputato e membro della segreteria nazionale, Marco Sarracino intervenendo alla direzione nazionale Pd.

"E allora dobbiamo entrare nelle contraddizioni della destra, a partire dal Pnrr su cui dobbiamo fare una operazione verità e pretendere dal Governo il coraggio di dire ai comuni, alle regioni e alle imprese cosa vogliono eliminare. Perche' con il loro messaggio sulla revisione del Pnrr, stanno già facendo un enorme danno, dicendo in sostanza alla pubblica amministrazione di fermarsi. È non è solo una questione di incapacità".

"La situazione e' drammatica sul versante sociale – ha aggiunto l'esponente dem – sul reddito di cittadinanza e sul tema delle risorse per il contrasto alla povertà hanno diminuito le risorse e stanno alimentando solo confusione. Una confusione nella definizione del nuovo strumento che rischia di costruire forme di intermediazione pericolose. Sul tema del salario minimo invece la nostra proposta parla ad un elettorato che non vota più, come i più giovani, offrendo risposte concrete per milioni di lavoratori poveri. A questa domanda di protezione sociale che aumenta bisogna dare una risposta. Perché il combinato disposto tra fallimento del Pnrr, aggressione al reddito di cittadinanza, salari bassi e autonomia differenziata, rischia di aumentare i divari, mettendo il sud in una situazione molto difficile e in una condizione quasi irrimediabile. Tutto questo richiede una capacità di mobilitazione e di contrasto molto forte da parte di un Pd che mette al centro della propria identità la lotta alle diseguaglianze".