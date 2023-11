Pd: Schelin, 'in manovra nulla su diritto studio, non è privilegio per ricchi'

Pd: Schelin, 'in manovra nulla su diritto studio, non è privilegi...

Pd: Schelin, 'in manovra nulla su diritto studio, non è privilegi...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo difendere la scuola pubblica. Il diritto allo studio è completamente assente dalla manovra. Se mini il diritto alla casa degli studenti, mini il diritto allo studio e il diritto allo studio non puo' essere un privilegio per ricchi. Si paghino me...