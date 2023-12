Pd: Schlein, '19-20 gennaio Conferenza su immigrazione, proposta per superare Bossi-Fini'

Pd: Schlein, '19-20 gennaio Conferenza su immigrazione, proposta per sup...

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Il 19 e 20 gennaio terremo la conferenza nazionale del Pd sull'immigrazione e l'accoglienza. Presenteremo la nostra proposta per il superamento della Bossi-Fini e per politiche più giuste in Italia e in Europa e diplomatica". Lo ha detto Elly Sc...