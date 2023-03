Pd: Schlein, 'alleanze? Su progetti, no a tavolino o tra gruppi dirigenti'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Il Friuli, dove Pd e M5S sono in coalizione, può essere un laboratorio per il resto del Paese? "Sono felice che attorno a Morettuzzo si sia costruita una coalizione ampia che prevede anche i 5 Stelle. Ci saranno anche altri scenari amministrativi in cui costru...

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Il Friuli, dove Pd e M5S sono in coalizione, può essere un laboratorio per il resto del Paese? "Sono felice che attorno a Morettuzzo si sia costruita una coalizione ampia che prevede anche i 5 Stelle. Ci saranno anche altri scenari amministrativi in cui costruiremo alleanze di questo tipo. Ma per noi le alleanze si costruiscono su un progetto e in questo caso un progetto per il futuro della regione Friuli Venezia Giulia". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"In ogni posto noi ragioneremo così: non faremo alleanze a tavolino, a scatola chiusa o tra gruppi dirigenti, ma cercheremo di trovare insieme punti di convergenza che possano migliorare la qualità della vita delle persone e del pianeta".