Pd: Schlein, 'aperto al confronto ma sull'autonomia diciamo no'

Rom, 1 set (Adnkronos) – Sulla questione della violenza sulle donne "la repressione non basta, anche se qui in Parlamento la maggioranza ha raccolto una parte del lavoro fatto da noi nella passata legislatura e siamo disponibili a collaborare". Lo dice Elly Schlein in una intervista ad 'Avvenire'.

C’è chi propone un approccio bipartisan anche sul tema migranti. È possibile? "Noi al confronto sul merito non ci sottraiamo mai. Ma abbiamo di fronte chi in questi anni ha avvelenato il dibattito con una propaganda fatta di odio e intolleranza", spiega la segretaria del Pd che, tra le altre cose, parla della manovra: "La destra non ha fondi per mantenere le promesse elettorali. Bisogna darsi delle priorità e oggi la priorità è il sostegno alla sanità pubblica universale, tanto più alla luce dell’inflazione".

Sulle riforme, Schlein sottolinea: "Quando il governo ci ha invitato al confronto abbiamo chiarito che si parla di riforme istituzionali non senza una moratoria sull’autonomia differenziata" e "noi faremo di tutto per ostacolare questo progetto che spaccherebbe il Paese". Schlein, tra le altre cose, parla anche dell'aumento della spesa per le armi: "Sul 2 per cento mi è stato chiesto se condividevo l’approccio del cancelliere Scholz che ha dilazionato l’impegno e io ho risposto sì" e "ho sempre pensato che fosse necessario sostenere l’Ucraina anche militarmente. Ma penso che sia cosa ben diversa aumentare la spesa militare linearmente in tutti i Paesi europei".