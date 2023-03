Pd: Schlein, 'battaglia per salario minimo e sanità pubblica, faremo barricate'

Pd: Schlein, 'battaglia per salario minimo e sanità pubblica, far...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Portiamo avanti con il massimo impegno la battaglia per il salario minimo sia in Parlamento che nel Paese. E la grande battaglia in difesa della sanità pubblica. Su questo, lo dico al governo, faremo le barricate". Così Elly Schlein all'assemblea Pd ringraziando tra l'altro Roberto Speranza seduto in platea.