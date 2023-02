Pd, Schlein: c'è entusiasmo, mi aspetto mobilitazione a primarie

Roma, 24 feb. (askanews) – “Guardatevi intorno, c’è una straordinaria partecipazione, tanto entusiasmo e voglia di ricostruire, mi aspetto che questo si tradurrà in una mobilitazione il giorno delle primarie che ci porti a vincere, per costruire un nuovo Pd che ritrovi credibilità presso l’Italia che fa più fatica, che sia un Pd chiaro nella lotta alle diseguaglianze, al lavoro povero e precario, al fianco di chi fa più fatica, dei giovani che non riescono a costruirsi un futuro in questo Paese”.

Così la candidata alla segreterie del Pd Elly Schlein alla vigilia delle primarie.

“Noi saremo i peggiori avversari di quella paura di futuro e ci batteremo anche per contrastare l’emergenza climatica con una vera conversione ecologica che veda più coerenza da parte del Pd. E poi più coraggio sui diritti, voglio guidare un Pd che non rifinanzi mai più la guardia costiera libica pderché viola i diritti fondamentali e che riesca battersi per la cittadinanza di chi è nato e cresciuto in Italia, così come proseguiremo le battaglie accanto a tutte le famiglie, non solo a quelle che piacciono a chi governa ora, anche accanto alle famiglie Lgbt+”.