Pd: Schlein, 'confronto tv con Meloni? Per ora niente in preparazione, non mi sottraggo'**

**Pd: Schlein, 'confronto tv con Meloni? Per ora niente in preparazione,...

**Pd: Schlein, 'confronto tv con Meloni? Per ora niente in preparazione,...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Al momento non c'è niente in preparazione. Io non mi sottraggo mai al confronto nei luoghi opportuni". Così Elly Schlein risponde a Metropolis, web talk del gruppo Gedi, quando le viene chiesto se potrebbe esserci un confronto tv con Giorgia ...