Pd, Schlein: costruiamo alleanza progressista su cose da fare assieme

Roma, 26 ott. (askanews) – “Questa alleanza non la stiamo costruendo contro il governo Meloni, la stiamo costruendo giorno per giorno sulle cose che vogliamo fare insieme. Dalla difesa, alla sanità pubblica, alla della scuola, alla ricerca e l’università, il lavoro dignitoso, le politiche industriali che questo governo ha completamente dimenticato, i diritti”.

Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein intervistata su Nove a “Che tempo che farà”, interpellata sulle divisione con il Movimento 5 Stelle.

“Veniamo da 28 mesi di calo della produzione industriale e ancora il governo non ha detto come vuole aiutare le imprese dai danni che avranno dai dazi del loro amico Trump”, ha proseguito.

“Ho detto che dal giorno dopo le regionali, dove siamo alleati in tutte le Regioni al voto, costruiamo questo programma progressista e non facciamolo più chiusi nelle stanze. Facciamolo nel Paese – ha detto – a confronto con il Paese. Facciamolo con le categorie produttive, con i sindacati, con gli esperti, con il mondo dell’associazionismo che conosce la sofferenza di tanti italiani che non riescono più a pagare le bollette”.

E questa è un’altra cosa su cui “siamo tutti d’accordo di fare all’opposizione, ma è normale che abbiamo le bollette più care d’Europa? La prima questione che ci pongono tutte le imprese che stiamo incontrando, e che avranno anche a che fare con i danni dei dazi di Trump, è cosa si può fare. E una cosa a costo zero, subito, è quella che hanno fatto in Spagna e Portogallo, dove hanno separato il costo dell’energia da quella del gas che è la fonte più cara. L’hanno fatto – ha concluso Schlein – e hanno ridato subito fiato alle imprese e all’economia”.