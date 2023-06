Pd: Schlein, 'costruire alternativa a destra è dovere morale, io sento questa responsabilità'**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Da quando sono arrivata, sto dicendo che dopo la sconfitta alle politiche, quella alle regionali, le difficoltà ai ballottaggi occorre trovare un terreno comune delle opposizioni. Io sento questa responsabolità e spero che la sentano anche gli altri". Così Elly Schlein a Lamezia Terme all'incontro 'Contro le mafie una politica radicale' con Emiliano Fittipaldi.

"Io sono convitna che sulla sanità pubblica si possa lavorare con le altre opposizioni. Così come su altri temi. E' un dover morale provare a costruire l'alternativa alla destra a partire non da differenze, ovvie perchè sennò saremmo lo stesso partito, ma dalle cose che abbiamo in comune".