Pd: Schlein, 'da lavoro a sanità, fiduciosa in confronto con M5S'**

**Pd: Schlein, 'da lavoro a sanità, fiduciosa in confronto con M5...

**Pd: Schlein, 'da lavoro a sanità, fiduciosa in confronto con M5...

**Pd: Schlein, 'da lavoro a sanità, fiduciosa in confronto con M5...

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Dal taglio al sostegno alla povertà "come alla lotta per la qualità del lavoro, la sanità, la scuola, la difesa della Costituzione il confronto" con i 5 Stelle "proseguirà in Parlamento e fuori. Sono molto fiduciosa su questo"...