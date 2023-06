Pd: Schlein, 'da lunedì mobilitazione forte su temi nostra agenda'**

Roma, 17 giu (Adnkronos) - "A partire da lunedì vorremo chiedere a questa comunità una mobilitazione forte sui temi della nostra agenda, che rischia di non passare con un governo che pensa di decidere non solo come governare ma anche come si deve fare opposizione". Lo ha det...

Roma, 17 giu (Adnkronos) – "A partire da lunedì vorremo chiedere a questa comunità una mobilitazione forte sui temi della nostra agenda, che rischia di non passare con un governo che pensa di decidere non solo come governare ma anche come si deve fare opposizione". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento al seminario sul Pd 'Ritorno al futuro' in corso a Bologna.