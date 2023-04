Pd: Schlein, 'dialogo con altre opposizioni? Sì, e va fatto con approccio pragmatico'**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Con le altre opposizione non ci sono ancora visti ma c'è piena disponibilità al dialogo. Se teniamo un approccio pragmatico sui temi non credo ci siano problemi come accade a livello locale per le amministrative. Se aspettiamo di essere d'acc...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Con le altre opposizione non ci sono ancora visti ma c'è piena disponibilità al dialogo. Se teniamo un approccio pragmatico sui temi non credo ci siano problemi come accade a livello locale per le amministrative. Se aspettiamo di essere d'accordo su tutto non costruiremo l'alternativa alla destra". Così Elly Schlein al Pd.