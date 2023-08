Roma, 22 ago. (Adnkronos) - La segretaria del Pd, domani, mercoledì 23 agosto, alle ore 18 sarà a Reggio Emilia alla Festa dell'Unità, Sala Dibattiti Iren Green Park, Via dell'Aeronautica. Mentre giovedi' 24 agosto, alle ore 18 è attesa a Bologna, per l...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – La segretaria del Pd, domani, mercoledì 23 agosto, alle ore 18 sarà a Reggio Emilia alla Festa dell'Unità, Sala Dibattiti Iren Green Park, Via dell'Aeronautica. Mentre giovedi' 24 agosto, alle ore 18 è attesa a Bologna, per l'inaugurazione della Festa dell'Unità al Parco nord (Via Stalingrado, 79). Venerdì 25 agosto sarà invece Modena, alle 18.30 alla Festa dell'Unita' (Via Argiolas). Mentre in serata, alle 21, la segretaria dem sarà a Vicenza al Festival Fornaci rosse (Via Carlo Farini).