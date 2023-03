Pd: Schlein, 'giusto usare i nostri corpi, prima il partito non lo faceva'

Roma, 16 mar (Adnkronos) – "Usare i nostri corpi è giusto. Il presidente della Repubblica ha colmato l'assenza grave del governo davanti ai morti di Cutro". Lo ha detto Elly Schlein al congresso della Cgil parlando della sua presenza nelle piazze o in alcuni luoghi simbolo nel Paese.

"Noi non ci stiamo limitando al Parlamento, dove io ho incalzato Piantedosi. Usare il corpo è importante, nel Pd questo non c'è stato -ha proseguito Schlein-. Domani vorrei essere a Napoli contro l'autonomia differenziata, ho chiesto a Provenzano di esserci, e saremo in piazza a Milano per difendere i diritti di tutti i bambini, anche quelli delle coppie omogenitoriali che questo governo sta negando".