Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Ieri sera Bonaccini a Napoli ha aperto al terzo mandato per De Luca, mi chiedo se sia questa la sua idea di cambiamento. Il cambiamento non si annuncia, si pratica per davvero". Lo ha detto Elly Schlein a Rainews24. ...