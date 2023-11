Pd: Schlein, 'in piazza no a bandiere pro Hamas'

Roma, 7 nov (Adnkronos) - La piazza del Pd dell'11 novembre accoglierà bandiere pro Hamas? "No assolutamente no. Saremo in piazza solo con bandiere del Pd e della pace. La nostra condanna agli attacchi terroristici di Hamas è stata netta e immediata, ma chiediamo di riprender...