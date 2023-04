Pd: Schlein incontra Caritas e associazioni promotrici campagna 'Ci vuole un reddito!'

Roma, 28 apr (Adnkronos) - La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, insieme a una delegazione composta da Marta Bonafoni, Maria Cecilia Guerra e Marco Furfaro della segreteria nazionale, ha incontrato alcune associazioni impegnate contro le disuguaglianze economiche e sociali. Lo rende no...

Roma, 28 apr (Adnkronos) – La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, insieme a una delegazione composta da Marta Bonafoni, Maria Cecilia Guerra e Marco Furfaro della segreteria nazionale, ha incontrato alcune associazioni impegnate contro le disuguaglianze economiche e sociali. Lo rende noto il Pd.

Ieri si è svolto l’incontro con il direttore della Caritas Don Marco Pagniello e la responsabile welfare Nunzia De Capite. Oggi la delegazione ha incontrato i rappresentanti di alcune delle associazioni promotrici della campagna 'Ci vuole un reddito!': Nonna Roma, Arci Nazionale, Forum nazionale Terzo Settore, Clap, Arci Brancaleone, BIN-Basic Income Network, Casa Famiglia Ludovico Pavoni, Terra!, Antes.

"Al centro degli incontri il tema del contrasto alla povertà, la lotta alle disuguaglianze, le forme di sostegno al reddito per quelli più bassi e le proposte presentate dalle associazioni. Il Pd, anche in vista della presentazione dei provvedimenti del governo su questi temi nel Cdm convocato strumentalmente il 1° Maggio, continuerà il dialogo con il Terzo Settore presentando anche le sue contro proposte, assicurando una dura opposizione in Parlamento e una mobilitazione sociale nel Paese contro provvedimenti che colpiscono i poveri", conclude il Pd.