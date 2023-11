Pd: Schlein incontra Demos, collaborazione per amministrative e regionali

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Oggi la segretaria del Pd Elly Schlein ha avuto un lungo incontro a Roma con la segreteria nazionale di Democrazia Solidale - Demos, per discutere strategie e collaborazione nel quadro della coalizione di centrosinistra". Si legge in una nota. "L'incon...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Oggi la segretaria del Pd Elly Schlein ha avuto un lungo incontro a Roma con la segreteria nazionale di Democrazia Solidale – Demos, per discutere strategie e collaborazione nel quadro della coalizione di centrosinistra". Si legge in una nota. "L'incontro, che si è tenuto in un clima di apertura e costruttività, ha visto la partecipazione di tutta la segreteria Demos guidata dal deputato e segretario Paolo Ciani. Durante la discussione c’è stato un confronto ampio sulle questioni politiche e i principi fondamentali che entrambi i partiti condividono: lotta alle disuguaglianze, migrazioni, pace, partecipazione. Non sono stati elusi possibili temi di distanza, nella convinzione che questi non debbano costituire motivo di conflitto o reciproca denigrazione".

"Siamo lieti dell’opportunità di questo incontro. Abbiamo ribadito ad Elly – ha detto il segretario di Demos, Paolo Ciani – le nostre priorità programmatiche e la nostra volontà coalizionale, riconoscendole il percorso che ha avviato in questa direzione. Demos sarà presente alle prossime elezioni regionali in Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Basilicata, all’interno delle coalizioni di centrosinistra che si stanno costituendo. Le differenze tra i soggetti politici non vanno nascoste, ma nemmeno eccessivamente amplificate con furbizie e diktat: per affrontare le sfide future e per promuovere una politica più inclusiva e orientata al bene comune ognuno deve fare la sua parte".

È stato sottolineato come a livello locale sia importante lavorare sui temi per tenere unita la coalizione e indicare localmente i candidati più rappresentativi, lavorando insieme per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini che meritano un futuro migliore che le politiche del Governo della Meloni sta mettendo a rischio. "Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la creazione di un fronte comune per le prossime elezioni. Siamo determinati a lavorare insieme per dare risposte ai problemi dei nostri cittadini e per portare avanti un'agenda progressista", conclude Ciani.