Pd: Schlein incontra lavoratrici grande distribuzione, 'alto tasso precarietà'**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Un incontro molto importante con alcune lavoratrici del settore della grande distribuzione e del commercio. Settori ad alta concentrazione du occupazione femminile ma ad alto tasso di precarietà". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, che oggi ha incontrato insieme all’onorevole Cecilia D’Elia e la consigliera regionale Marta Bonafoni, le lavoratrici della grande distribuzione organizzata in un centro commerciale di Roma.

Diverse le storie che ha ascoltato, di difficoltà a conciliare lavoro e affetti, di contratti che aspettano di essere rinnovati, di part time involontario e di domeniche passate sempre a lavorare. "Occorre – ha detto Schlein- fare una legge sulla rappresentanza per spazzare via i contratti pirata, assicurare un salario minimo, contrastare le forme di part time involontario che molto spesso poi rendono ricattabili per un'ora in più di lavoro e poi le difficoltà anche sulla conciliazione dovuto all'obbligo di lavoro nei festivi e le domeniche. Occorre molta attenzione su questi temi".