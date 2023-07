Pd: Schlein, M5S? Convergenze su temi non su formule astratte

Roma, 5 lug(Adnkronos) - Alleanza col M5S? Con la partita sul salario minimo "abbiamo dimostrato che sul merito si possono trovare convergenze sui temi, sui temi non su formule astratte. Abbiamo lavorato affinché 4 proposte diventassero una, una proposta a cui il governo non può d...

Roma, 5 lug(Adnkronos) – Alleanza col M5S? Con la partita sul salario minimo "abbiamo dimostrato che sul merito si possono trovare convergenze sui temi, sui temi non su formule astratte. Abbiamo lavorato affinché 4 proposte diventassero una, una proposta a cui il governo non può dire di no". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di Agorà estate su Rai 3.

"C'è un'Europa del lavoro che in questi anni si è manifestata. Proprio da lì viene anche il richiamo a un salario minimo come quello che le opposizioni unitariamente stanno proponendo in Italia e su cui speriamo che la maggioranza ascolti finalmente. Perché non si può avere lavoro sotto una certa soglia, quello non è lavoro, è sfruttamento. Noi abbiamo 3 milioni di lavoratrici e di lavoratori poveri", ha rimarcato la leader dem.