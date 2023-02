Pd: Schlein, 'mai parlato con Giarrusso e Di Maio non l'ho mai sentito'

Pd: Schlein, 'mai parlato con Giarrusso e Di Maio non l'ho mai sent...

Roma, 2 feb (Adnkronos) - Giarrusso mi ha contattato? "No, non è stato così. Non ho parlato direttamente con lui, almeno non mi risulta". Lo ha detto Elly Schlein a Tagadà a proposito del desiderio dell'ex Iena di aderire al Pd, aggiungendo: "Non posso commen...