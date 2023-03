Pd: Schlein, 'Meloni finge di non vedere, ma tetto di cristallo lo romperemo noi'

Pd: Schlein, 'Meloni finge di non vedere, ma tetto di cristallo lo rompe...

Pd: Schlein, 'Meloni finge di non vedere, ma tetto di cristallo lo rompe...

Pd: Schlein, 'Meloni finge di non vedere, ma tetto di cristallo lo rompe...

Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Lo dico alla Meloni, il soffitto di cristallo non si rompe da solo ma insieme, se la maggioranza delle donne non arriva a vederlo perché schiacciata da una cappa di discriminazione che la prima donna presidente del Consiglio donna finge di non vedere". Lo...