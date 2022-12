**Pd: Schlein, 'Meloni vive in un altro Paese, quella è nostra ba...

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Giorgia Meloni non parla di disuguaglianze perchè vive in un altro Paese, non parla di precarietà perchè gli sta bene così. Lì dobbiamo insinuare la nostra battaglia". Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento all'incont...