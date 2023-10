Pd: Schlein, 'missione non è 'zero virgola' in sondaggi ma riportare persone al voto'

Pd: Schlein, 'missione non è 'zero virgola' in sondaggi...

Pd: Schlein, 'missione non è 'zero virgola' in sondaggi...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "A noi non interessa la competizione con le altre forze di opposizione. La nostra missione non è litigare per lo zero virgola nel sondaggio della prossima settimana, ma provare a convincere quel 50% di italiani che non vanno a votare". Così Elly Sc...