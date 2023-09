Pd: Schlein, 'nessuno si deve sentire a casa di altri, partito è di tutti e tutte'

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Non c'è nessuno che si debba sentire a casa di altri, questo è il partito di tutti e tutte e il contributo di tutti è fondamentale, uguale per la sfida che ci aspetta. Se ci ascoltiamo, provando a fare sintesi e a convincere le persone, fare...

Roma, 22 set (Adnkronos) – "Non c'è nessuno che si debba sentire a casa di altri, questo è il partito di tutti e tutte e il contributo di tutti è fondamentale, uguale per la sfida che ci aspetta. Se ci ascoltiamo, provando a fare sintesi e a convincere le persone, faremo grandi cose e riusciremo a costruire l'alternativa che serve per migliorare il Paese". Lo ha detto Elly Schleil nel suo intervento a 'Crea!L'Italia che faremo'.