Pd: Schlein, 'no a padroni tessere, no compromessi su trasparenza'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Non vogliamo un partito di padroni delle tessere e delle persone. Come si fa a ribaltarlo? Si può fare solo insieme. Ma devo dire che quello che ho visto io al congresso è un problema non endemico e nazionale ma solo di alcuni territori che hanno problemi a cui sono seguiti commissariamenti. Il Pd ha gli anticorpi e non accetta compromessi su trasparenza e legalità". Così Elly Schlein a Lamezia Terme all'incontro 'Contro le mafie una politica radicale' con Emiliano Fittipaldi.