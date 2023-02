Roma, 3 feb (Adnkronos) – "Abbiamo letto di tesseramenti gonfiati, abbiamo fiducia nel lavoro delle commissioni congresso.

Noi siamo altro, non accetteremo i soliti giochi, i pacchetti di tessere e i signori delle tessere. E' questione di cambiare metodo. Da qui passa una credibilità diversa in alcuni territori in cui il partito è diventato una rincorsa al potere per il potere". Lo ha detto Elly Schlein a radio Immagina.