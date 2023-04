**Pd: Schlein, 'no tagli sanità, governo non lasci sole regioni...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "La difesa della sanità pubblica universalistica. Il governo ha fatto tagli nella sanità e questi tagli si traducono in un restringimento dei servizi alla persone. Noi ci opponiamo con forza a tutto questo e chiediamo al governo di non lasciare sole le regioni.Serve un intervento del governo che non c'è stato in manovra nè nel Def. Assistiamo a una pericolosa regressione". Così Elly Schlein al Pd.

Nella difesa della sanità pubblica "non siamo soli. ci sembra di vedere le altre opposizione molto attive e anche i sindacati. Spero che il governo ascolti questo grido di allarme".