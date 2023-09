Pd: Schlein, 'non autosufficienti ma senza di noi non c'è alternativa alle destre'

Pd: Schlein, 'non autosufficienti ma senza di noi non c'è al...

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Non possiamo farcela da soli, non ci consideriamo autosufficienti. Ma senza questo partito non è possibile costruire l'alternativa alle destre". Così Elly Schlein alla festa dell'Unita a Ravenna. ...