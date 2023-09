Pd: Schlein, 'non commento retroscena, mi muovo sulla scena con le proposte'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Io non commento i retroscena, mi muovo sulla scena e la scena sono le proposte che stiamo portando avanti insieme sulle quali abbiamo dimostrato già in estate quanto il Pd riesca a lavorare in modo capillare: ci sono state oltre 800 iniziative nell'estat...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Io non commento i retroscena, mi muovo sulla scena e la scena sono le proposte che stiamo portando avanti insieme sulle quali abbiamo dimostrato già in estate quanto il Pd riesca a lavorare in modo capillare: ci sono state oltre 800 iniziative nell'estate militante. Posso già anticipare che tra qualche giorno presenteremo quello che abbiamo annunciato alla festa dell'Unità nazionale, noi stiamo lavorando per rendere il Partito democratico capillare nella presenza sui territori". Così Elly Schlein in conferenza stampa alla Camera.