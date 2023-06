Pd: Schlein, 'non facciamoci schiacciare su dibattito interno, nostra gente è stufa'**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Si alimenta il filone letterario delle divisioni del Pd su quei pochi temi su cui convivono sensibilità diverse tra noi. Vi chiedo di far emergere la nostra agenda comune e non farci trascinare ogni giorno dove vogliono i nostri avversari per provare a schiac...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Si alimenta il filone letterario delle divisioni del Pd su quei pochi temi su cui convivono sensibilità diverse tra noi. Vi chiedo di far emergere la nostra agenda comune e non farci trascinare ogni giorno dove vogliono i nostri avversari per provare a schiacciarci in dibattiti interni di cui la nostra gente è stufa, rischia di diventare tutto un rumore indistinto. Se ci potessero dedicare una canzone, io credo sceglierebbero 'Rumore' di Diodato". Così Elly Schlein in Direzione Pd.