Pd: Schlein, 'non lasciamo un centimetro a governo che chiude occhi davanti ai problemi'**

Roma, 15 apr (Adnkronos) – "Ci sono i nostri parlamentari che portano le questioni all'attenzione del governo, che spesso chiude gli occhi e guarda dall'altra parte. Dobbiamo continuare così, non lasciare un centimetro. Ogni giorno se la prendono con un nemico per distogliere dai problemi reali di questo Paese". Lo ha detto Elly Schlein, a Siena per sostenere la candidata sindaca Anna Ferretti.