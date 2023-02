Pd: Schlein, 'non mi interessano i ticket, io non tiro nessuno per la giacchetta'

Pd: Schlein, 'non mi interessano i ticket, io non tiro nessuno per la gi...

Roma, 23 feb (Adnkronos) – "Il giorno dopo le primarie, sperando di vincere, tutti saremo chiamati a lavorare insieme per rilanciare il partito.

Con tutti i candidati, anche Cuperlo e De Micheli. Io, a differenza di altri, non tiro nessuno per la giacchetta e non accetto l'idea che le donne siano condannate a essere vice. E' finito il tempo del partito patriarcale che dice alle donne dove devono stare". Lo ha detto Elly Schlein a Agorà, su Raitre, a proposito del ticket.

"Non mi interessano i ticket decisi a tavolino precedentemente, io corro per vincere e mi auguro che nessuno abbia l'idea di non lavorare insieme dal giorno dopo.

Le forme e i modi di una collaborazione li valuteremo dal giorno dopo", ha aggiunto la candidata alla segreteria del Pd.