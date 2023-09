Pd: Schlein, 'nostra ambizione non solo unire ma immaginare progetto nuovo'**

**Pd: Schlein, 'nostra ambizione non solo unire ma immaginare progetto n...

**Pd: Schlein, 'nostra ambizione non solo unire ma immaginare progetto n...

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "L'ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si t...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "L'ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza. Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità a Ravenna.