Pd: Schlein, 'nostro obiettivo è riaprire porte partito e incontrare italiani'

Roma, 22 set (Adnkronos) – "Il nostro obiettivo è riaprire le porte del partito. Stiamo mettendo a fuco proposte concrete che incontrano gli italiani e le italiane sulla quotidianità". Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento a 'Crea! L'Italia che faremo'.

"E' importante una iniziativa come questa, è un luogo concreto dove vive il pluralismo, la sintesi e l'ascolto e che ci aiuta come dirigenza nazionale per affinare le politiche che stiamo proponendo. Sono momenti fondamentali per la vita della comunità democratica e ci aspettiamo che ci aiutino a definire la linea di battaglia della prossima finanziaria", ha aggiunto la segretaria del Pd.