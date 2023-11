Pd: Schlein, 'opposizioni crescono se da idea che c'è alternativa, noi nostra parte la facciamo'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Devo ricordare che quando abbiamo perso le elezioni siamo arrivati in un momento di crisi al 14,6% e siamo risaliti al 20. Noi lavoriamo per crescere ogni giorno. Le opposizioni che non hanno le leve del governo, non crescono su quello che fanno ma crescono se dann...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Devo ricordare che quando abbiamo perso le elezioni siamo arrivati in un momento di crisi al 14,6% e siamo risaliti al 20. Noi lavoriamo per crescere ogni giorno. Le opposizioni che non hanno le leve del governo, non crescono su quello che fanno ma crescono se danno l'idea che c'è un'alternativa in campo. Noi la nostra parte la stiamo facendo con grande impegno". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su LA7.