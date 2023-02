Pd: Schlein, 'partecipazione ci farà vincere primarie 26 febbraio'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Dai congressi di circolo il bilancio è estremamente positivo, c'è un risultato al di sopra delle aspettative iniziali. Per questa prima fase ci davano molto più in basso di quello che siamo, invece la risposta di partecipazione è st...

Roma, 12 feb.

(Adnkronos) – “Dai congressi di circolo il bilancio è estremamente positivo, c'è un risultato al di sopra delle aspettative iniziali. Per questa prima fase ci davano molto più in basso di quello che siamo, invece la risposta di partecipazione è stata straordinaria in tutto il paese e ci sono state tante sorprese. Saremo in grado di mobilitare moltissime persone alle primarie del 26 febbraio e questo ci metterà nelle condizioni di dare un grande valore aggiunto a questo congresso.

E vincerlo”. Lo dice Elly Schlein, commentando l'esito parziale dei congressi di circolo, al Pd della Bolognina, circolo dove è iscritta, presentando la sua mozione.