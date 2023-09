Pd: Schlein, 'presto grande piano casa, solo chi vive su Marte non vede caro affitti'**

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Il Pd ha avviato una campagna di ascolto che ci porterà a presentare un grande piano casa nelle prossime settimane. Appena insediato il governo Meloni ha tagliato i fondi per l'affitto: solo chi vive in un altro Paese non vede i rincari. Noi chiederemo d...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Il Pd ha avviato una campagna di ascolto che ci porterà a presentare un grande piano casa nelle prossime settimane. Appena insediato il governo Meloni ha tagliato i fondi per l'affitto: solo chi vive in un altro Paese non vede i rincari. Noi chiederemo di triplicare quel fondo, siamo al fianco degli studenti che protestano nelle tende per il diritto alla casa e quindi allo studio, serve un intervento sugli affitti breve e sulle case popolari". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità a Spello.